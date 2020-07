Pagelle Napoli-Milan, voti Sportmediaset e commento: “Dries Mertens passa un’ora a giocare per la squadra” (Di domenica 12 luglio 2020) Il portale di Sportmediaset ha fornito le proprie valutazioni sugli azzurri dopo Napoli-Milan. La squadra di Gennaro Gattuso ha pareggiato per 2-2 al San Paolo, continuando comunque a mostrare il proprio valore sul campo. Fatale il rigore nel secondo tempo ai fini del risultato. Il Napoli ottiene il primo pareggio dopo la ripresa del campionato. Ecco le Pagelle dei partenopei. Callejon 6,5 – Si divora un gol a inizio partita, ma con i suoi movimenti mette sempre in difficoltà Theo Hernandez, spesso sorpreso alle spalle. Fornisce l’assist per Mertens. Koulibaly 6,5 – Sta bene e si vede. Pulito e concentrato per tutta la partita, non disdegna anche qualche sgroppata palla al piede che mette in difficoltà l’avversario. Anche in area del ... Leggi su calciomercato.napoli

