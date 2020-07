Pagelle Fiorentina-Verona 1-1: voti, tabellino e ammonizioni Serie A 2019/2020 (Di domenica 12 luglio 2020) Il tabellino e le Pagelle di Fiorentina-Hellas Verona 1-1, gara valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Pareggio in extremis della viola, che con Patrick Cutrone risponde al gol segnato da Marco Faraoni nel primo tempo. L’1-1 arriva all’ultimissima azione del match, e permette alla Fiorentina di uscire meglio da un incontro che pareva segnato. GLI HIGHLIGHTS E I GOL IL tabellino Fiorentina (3-4-3): Dragowski 6; Milenkovic 5.5, Pezzella 6, Igor 5; Lirola 6 (dall’81’ Vlahovic sv), Pulgar 5.5, Castrovilli 6.5, Dalbert 5.5; Sottil 5 (dal 46′ Cutrone 5.5), Kouamè 5, Ribery 6 (dal 46′ Chiesa 6). All. Iachini. HELLAS Verona ... Leggi su sportface

