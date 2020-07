Ostia, incidente nella notte, auto contro lo spartitraffico per un rosso non rispettato: tre feriti al Grassi (Di domenica 12 luglio 2020) Ostia, incidente nella notte, auto contro lo spartitraffico per un rosso non rispettato: tre feriti al Grassi. Video di Mino Ippoliti Leggi su leggo

Cade dalla bici e muore | l’incidente sul lungomare di Ostia Dramma sul lungomare del Litorale romano con un uomo che Cade dalla bici e muore . Succede tutto in pochi secondi davanti agli occhi di tante altre persone. Un uomo Cade dalla bici e muore . La vittima aveva 63 anni e stava percorrendo con il suo ...

Dramma sul del Litorale romano con un uomo che e . Succede tutto in pochi secondi davanti agli occhi di tante altre persone. Un uomo e . La vittima aveva 63 anni e stava percorrendo con il suo ... Brutto incidente a Ostia : ferite due persone - sono gravissime (FOTO) Tragico incidente a Ostia dove due auto si sono scontrate tra viale Vasco de Gama e via delle Baleniere. Nel violento impatto due persone sono rimaste ferite in maniera molto grave. La dinamica Sembrerebbe che un’auto guidata da un ...

Tragico a dove due auto si scontrate tra viale Vasco de Gama e via delle Baleniere. Nel violento impatto due rimaste in maniera molto grave. La dinamica Sembrerebbe che un’auto guidata da un ... Ostia - incidente in Via Cristoforo Colombo : auto contro bici - ciclista in codice rosso. E ora i parenti cercano testimoni incidente ieri pomeriggio, domenica 7 giugno 2020, ad Ostia sulla Cristoforo Colombo. Intorno alle 17.15, in una dinamica ancora da chiarire, una Smart si è scontata con una bici. Ad avere la peggio è stato il ciclista per il quale si ...

BreakingItalyNe : RT @leggoit: #Ostia, incidente nella notte, auto contro lo spartitraffico per un rosso non rispettato: tre feriti al Grassi - leggoit : #Ostia, incidente nella notte, auto contro lo spartitraffico per un rosso non rispettato: tre feriti al Grassi - astralmobilita : ??? #SP601 #lungomare #LutazioCatulo #Ostia #incidente risolto, traffico regolare @WazeLazio @Emergenza24… - astralmobilita : ???? #SP601 #lungomare #LutazioCatulo #Ostia code per #incidente tra Via Cristoforo Colombo e #lungomare… - LuceverdeRoma : ??#Roma #incidente - Lido di Ostia - Lungomare Amerigo Vespucci prudenza, code ???? altezza di Via Guido Boggiani #luceverde #Lazio -

Ultime Notizie dalla rete : Ostia incidente Ostia, maledetto incrocio: tre incidenti in 24 ore. Tre feriti IlFaroOnline.it Via Cristoforo Colombo, schianto nella notte: tre feriti in ospedale

Ostia – E’ il mancato rispetto del rosso al semaforo dell’incrocio con via del Lido di Castelporziano l’origine del grave incidente verificatosi nella notte scorsa su via Cristoforo Colombo. Un’auto d ...

Nettuno, attivo da ieri il 'Posto Mobile' della Polizia Stradale. Fino al 6 settembre sul litorale

NETTUNO (attualità) - Sarà diretto, dal vice ispettore Carmine Calabrese e si avvarrà di 8 agenti, ...

Ostia – E’ il mancato rispetto del rosso al semaforo dell’incrocio con via del Lido di Castelporziano l’origine del grave incidente verificatosi nella notte scorsa su via Cristoforo Colombo. Un’auto d ...NETTUNO (attualità) - Sarà diretto, dal vice ispettore Carmine Calabrese e si avvarrà di 8 agenti, ...