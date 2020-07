Oltre 230mila casi nelle ultime 24 ore, nel mondo 12,5 mln contagi (Di lunedì 13 luglio 2020) E' tutt'altro che rassicurante l'ultimo rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sull'emergenza coronavirus nel mondo. Con i 230.370 casi registrati nelle ultime 24 ore il totale dei contagi arriva a quota 12,5 milioni (12.552.765). 561.617 i decessi, 5.285 da ieri.L'aumento più rilevante dei casi è stato registrato ancora negli Stati Uniti, in Brasile, India e Sudafrica. Leggi su ilfogliettone

