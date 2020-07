Olija esplode in un tripudio di pixel nel nuovo trailer gameplay apparso durante il Devolver Digital Direct (Di domenica 12 luglio 2020) durante la presentazione Devolver Digital, andata in onda nella serata dell'11 luglio, è stato mostrato in anteprima un interessante e alquanto particolare titolo indipendente, realizzato in grafica pixellata, ma carica d'azione.Stiamo parlando di Olija, semplice nella presentazione, ma un festival di gameplay, come potete vedere nel trailer d'annuncio visibile in fondo alla notizia. Nel gioco impersoneremo Faraday, un uomo naufragato nel misterioso paese Terraphage. Dopo esser entrato in possesso di un misterioso arpione, egli dovrà cercare un modo per abbandonare quelle terre ostili e abitate da creature terribili.Nel bel mezzo dell'esplorazione, incontreremo numerosi personaggi, fra cui Olija, una donna misteriosa con cui Faraday ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : #Olija esplode in un tripudio di pixel nel nuovo trailer gameplay apparso durante il #DevolverDigitalDirect. -

Ultime Notizie dalla rete : Olija esplode Devolver Digital: Tutte le novità annunciate GamerBrain.net Olija esplode in un tripudio di pixel nel nuovo trailer gameplay apparso durante il Devolver Digital Direct

Stiamo parlando di Olija, semplice nella presentazione, ma un festival di gameplay, come potete vedere nel trailer d'annuncio visibile in fondo alla notizia. Nel gioco impersoneremo Faraday, un uomo ...

Stiamo parlando di Olija, semplice nella presentazione, ma un festival di gameplay, come potete vedere nel trailer d'annuncio visibile in fondo alla notizia. Nel gioco impersoneremo Faraday, un uomo ...