Nuova gaffe di Salvini: attacca pakistano che si sveste a Gallipoli, ma è una vecchia storia di Trapani (Di domenica 12 luglio 2020) Un nuovo episodio curioso è avvenuto nelle ultime ore sulla bacheca social di Matteo Salvini. La pagina ufficiale del leghista, infatti, concede lo spunto per una Nuova gaffe ed evidente imprecisione, dopo quella che abbiamo messo in evidenza nella giornata di ieri a proposito di una recente manifestazione. La ricostruzione richiede diverse precisazioni, motivo per il quale mettetevi comodi affinché si possa far luce su quanto avvenuto tra Trapani e Gallipoli nel 2020. In cosa consiste l’errore di Salvini Attraverso un post pubblicato nella giornata di sabato, ed attualmente disponibile su Facebook, Salvini ha denunciato ai propri fan un grave fatto di cronaca. Lo screenshot si riferisce ad un titolo di giornale relativo ad un episodio di cronaca di ... Leggi su bufale

