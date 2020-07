Notizie del giorno – Rissa sfiorata spogliatoio Lazio, “l’affascinante” acquisto del Napoli, lutto nel mondo del calcio (Di domenica 12 luglio 2020) POLVERIERA Lazio – E’ polveriera in casa Lazio. Momento veramente negativo per la squadra di Simone Inzaghi, che ha perso un’altra possibilità di tornare in corsa per lo scudetto. Brutta prestazione contro il Sassuolo e clamoroso 1-2 in casa. Al termine del match momenti di grande tensione. Secondo quanto riporta Sportmediaset violenta discussione tra Acerbi ed il direttore sanitario Ivo Pulcini, nata non solo per la querelle via social della scorsa settimana tra Pulcini ed il nutrizionista della Lazio, ma soprattutto per i tanti infortuni che hanno limitato le scelte di Inzaghi. Parole grosse sono volate anche tra i calciatori con accuse rivolte ad alcuni di scarso impegno. Infine, nell’immediata vigilia della gara vinta con il Torino, scontro verbale tra il preparatore Ripert ed uno dei ... Leggi su calcioweb.eu

Ultime Notizie Roma del 11-07-2020 ore 20 : 10 Roma dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da Francesco Vitale in studio coronavirus Italia Ultime Notizie il bollettino di oggi parla di 7 morti e 188 contagi i decessi totali sono 34945 numero dei positivi dall’inizio ...

dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da Francesco Vitale in studio coronavirus Italia il bollettino di oggi parla di 7 morti e 188 contagi i decessi totali sono 34945 numero dei positivi dall’inizio ... Ultime Notizie Roma del 11-07-2020 ore 19 : 10 Roma dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da Francesco Vitale in studio la presidente del Senato Elisabetta casellati ha confermato che martedì prossimo il Parlamento si esprimerà sulla proroga dello stato di emergenza ...

dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da Francesco Vitale in studio la presidente del Senato Elisabetta casellati ha confermato che martedì prossimo il Parlamento si esprimerà sulla proroga dello stato di emergenza ... Ultime Notizie Roma del 11-07-2020 ore 18 : 10 Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio dopo tre giorni di aumento piega al ribasso la curva epidemica in Italia oggi 188 nuovi casi contro i 276 di ieri a pesare come sempre andato ...

Capezzone : +++Oggi in tv ??+++ Stasera alle 18.55 sarò ospite al #Tg4 per commentare le notizie del giorno. Grazie per l’invito. - Corriere : La beffa del decreto: migliaia di medici in prima linea senza premio Covid - GoalItalia : Due anni fa l’approdo di Cristiano Ronaldo alla Juventus ???? Il colpo del secolo tra leggende e retroscena ?? [… - AlbanoNicola : RT @alessandrogn: giornali del 12 luglio. Ridge Conte cerca di avvitare il culo alla seggiola. Cassese, sul Corriere, lo smonta: non c’è mo… - Italia_Notizie : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 Luglio: L’ideona leghista del compagno Sala: le gabbie salariali -