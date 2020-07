Non è possibile che questi giovani vivano allo stato brado e non capiscano che il Coronavirus fa ancora vittime (Di domenica 12 luglio 2020) Bisognava educarli da tempo, sin dall’asilo. Quando ci siamo accorti che non rispettavano i diritti degli altri era già troppo tardi. È inutile adesso raccomandargli le mascherine e le distanze di sicurezza. Gli si doveva inculcare che le regole servono per vivere meglio e più a lungo. Invece, posteggiano dove gli fa comodo e usano il cellulare alla guida. Non sanno che la libertà di ognuno finisce dove comincia quella degli altri. Che gl’importa degli altri. Se no, che libertà è? Non si vogliono bene, ma si abbracciano e si ammucchiano, proprio perché gli si raccomanda di non farlo. Si è ripreso il campionato senza pubblico negli stadi perché i 160 milioni delle pay-TV facevano gola alle società Il malcostume si annida ovunque circolino soldi. Nel calcio ce ne sono tanti. In modo esagerato. Tutto ... Leggi su ildenaro

