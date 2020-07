Non dirlo al mio capo, stasera in tv: anticipazioni episodi di domenica 12 luglio (Di domenica 12 luglio 2020) Non dirlo al mio capo anticipazioni quinta puntata. stasera in onda su Rai 1 torna l’ultimo appuntamento con la fiction con Vanessa Incontrada nei panni di una madre che si finge single solo per poter lavorare nello studio legale di un avvocato. Appuntamento alle ore 21.25 con un doppio episodio. Non dirlo al mio capo, stasera in tv: anticipazioni Ultimo appuntamento dunque, oggi domenica 12 luglio, in prima serata su Rai1 alle 21.25, con la serie “Non dirlo al mio capo”, divertente commedia che vede protagonista Vanessa Incontrada nel ruolo di una mamma multitasking che si finge single incallita per poter lavorare ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Non dirlo al mio capo anticipazioni quinta puntata. Stasera in onda su Rai 1 torna l’ultimo appuntamento con la fiction con Vanessa Incontrada nei panni di una madre che si finge single solo per poter ...

