«Noi cameriere trattate come schiave. Senza riposi, senza contratto e per 3,50 euro l’ora»: la storia di Alessia (Di domenica 12 luglio 2020) «Mi hanno chiesto di lavorare in un locale, come cameriera, per 10 ore al giorno e per 3,50 euro l’ora, senza riposo settimanale e senza contratto. Sono condizioni inaccettabili, basta ho detto di no». A parlare a Open è Alessia Incontro, 38 anni, cameriera di Villasmundo (frazione di 4mila abitanti del comune di Melilli, a Siracusa), che – con un messaggio WhatsApp – ha rifiutato un’offerta di lavoro umiliante. L’ennesima. «Basta vendermi all’ennesimo ricatto. Ci trattano come degli schiavi, siamo sottopagati e sfruttati. E poi c’è il problema dei controlli» ci spiega. Open Il messaggio WhatsApp «I controlli? ... Leggi su open.online

