Nicchi,i falli di mano? Italia non ha regole diverse (Di domenica 12 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 12 LUG - "Tutti questi falli di mano? Stiamo parlando di una partita godibile, Juventus-Atalanta n.d.r., con un arbitraggio all'altezza, e quello che non è discutibile è la giustezza ... Leggi su corrieredellosport

LAROMA24 : Nicchi: 'Falli di mano? In Italia non ci sono regole diverse e una loro diversa applicazione' #AsRoma - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: AIA - Nicchi: 'Falli di mano? L'Italia non ha regole diverse' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: AIA - Nicchi: 'Falli di mano? L'Italia non ha regole diverse' - napolimagazine : AIA - Nicchi: 'Falli di mano? L'Italia non ha regole diverse' - rtl1025 : ?????? 'Tutti questi falli di mano? A #Gasperini dico che in #Italia non ci sono regole diverse o una diversa applica… -

Ultime Notizie dalla rete : Nicchi falli Nicchi,i falli di mano? Italia non ha regole diverse Tiscali.it CALCIO, NICCHI: SU FALLI DI MANO ITALIA NON HA REGOLE DIVERSE

"Tutti questi falli di mano? Stiamo parlando di una partita godibile (Juventus-Atalanta n.d.r.) con un arbitraggio all'altezza, e quello che non è discutibile è la giustezza dell'applicazione. A Gaspe ...

Nicchi,i falli di mano? Italia non ha regole diverse

(ANSA) - ROMA, 12 LUG - "Tutti questi falli di mano? Stiamo parlando di una partita godibile (Juventus-Atalanta n.d.r.) con un arbitraggio all'altezza, e quello che non è discutibile è la giustezza de ...

"Tutti questi falli di mano? Stiamo parlando di una partita godibile (Juventus-Atalanta n.d.r.) con un arbitraggio all'altezza, e quello che non è discutibile è la giustezza dell'applicazione. A Gaspe ...(ANSA) - ROMA, 12 LUG - "Tutti questi falli di mano? Stiamo parlando di una partita godibile (Juventus-Atalanta n.d.r.) con un arbitraggio all'altezza, e quello che non è discutibile è la giustezza de ...