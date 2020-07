Neymar può lasciare il PSG: due soluzioni per il futuro del brasiliano (Di domenica 12 luglio 2020) Neymar potrebbe lasciare il Paris Saint-Germain al termine della stagione: due scenari per il fuoriclasse brasiliano Neymar potrebbe dire addio al Paris Saint-Germain al termine della stagione 2019/20, che vedrà impegnata la squadra di Thomas Tuchel ai quarti di finale di Champions League contro l’Atalanta. Come riportato dall’Equipe, il contratto del brasiliano scadrà nel 2022: rinnovo nelle prossime settimane oppure cessione in estate. E il Barcellona osserva interessato. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

“Il Barcellona non può trattare Lautaro o Neymar” - la confessione del presidente Tebas Il Barcellona non potrà permettersi l’arrivo di Lautaro Martinez e Neymar. I problemi del club ed in particolar modo l’emergenza Coronavirus non possono garantire colpi importanti nel prossimo mercato, ma soprattutto scambi ...

