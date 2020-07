NBA – LeBron James controcorrente: “ecco perchè non avrò alcun messaggio sulla maglia” (Di domenica 12 luglio 2020) L’NBA permetterà ai giocatori che torneranno in campo ad Orlando di scrivere sulle proprie maglie un messaggio sociale, da una lista fatta loro pervenire, per sensibilizzare i fan sulla questione razzismo, tematica scottante negli USA. LeBron James, da sempre in prima linea nel sociale, non avrà alcun messaggio sulla maglia. Il motivo lo spiega a Mike Trudell di Spectrum SportsNet: “non è un gesto irrispettoso nei confronti della lista di messaggi sociali che è stata fornita ai giocatori. Anzi, mi congratulo con tutti coloro che ne indosseranno uno sul retro della propria divisa. Il fatto è che la lista non rispecchia la mia missione e il mio obiettivo. Mi sarebbe molto piaciuto poter esprimere la mia personale ... Leggi su sportfair

