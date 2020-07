NBA – LeBron James come… Goku: “fuori dalla camera criogenica, pronto a distruggere chiunque” [FOTO] (Di domenica 12 luglio 2020) LeBron James è quasi pronto. Il ‘Re’ sta letteralmente per essere scongelato in quel di Orlando ed è pronto a dare battaglia a tutti i nemici che incontrerà sul suo cammino. Li distruggerà, parole sue. Basta guardare l’ultimo post pubblicato su Instagram che ritrae un LeBron versione cartoon, all’interno di una camera criogenica, quasi fosse Goku in una famosa puntata della saga di Freezer in Dragon Ball, che ha quasi ultimato il pieno recupero delle forze. Il messaggio non lascia spazio ad alcun dubbio: “è quasi il tempo di uscire dalla camera criogenica e tornare a distruggere chiunque si trovi di fronte a me. ... Leggi su sportfair

NBA - LeBron James non avrà un messaggio sociale sulla maglia LeBron James non sostituirà il suo nome con un messaggio sociale nella fase finale della stagione NBA che si disputerà dal 30 luglio a Disney World. Il giocatore dei Lakers è molto attivo sul fronte uguaglianza ...

non sostituirà il suo nome con un nella fase finale della stagione NBA che si disputerà dal 30 luglio a Disney World. Il giocatore dei Lakers è molto attivo sul fronte uguaglianza ... NBA – Ben Simmons è pronto : “fisicamente sto alla grande. Paura dei contagi? No - fiducia in LeBron” La pausa sembra aver rigenerato Ben Simmons . Il cestista dei Sixers ha superato le noie fisiche e ha dichiarato di sentirsi meglio anche rispetto all’inizio della stagione regolare. Simmons si è detto anche sereno dal punto di ...

La pausa sembra aver rigenerato Ben . Il cestista dei Sixers ha superato le noie fisiche e ha dichiarato di sentirsi meglio anche rispetto all’inizio della stagione regolare. si è detto anche sereno dal punto di ... LeBron James oltre l’Nba LeBron il fuoriclasse di sempre del basket, assieme a Michael Jordan. LeBron per il voto garantito agli afroamericani alle elezioni presidenziali del 4 novembre e LeBron il magnate, con l’investimento monstre da 100 milioni di euro. Il ...

fedemaxiperu : ?? Lebron con gli occhi sempre sull’obiettivo. - OA_Sport : NBA, LeBron James: “Non ho bisogno di avere una frase sulla maglia per portare avanti la mia missione per i diritti… - Fprime86 : RT @SkySportNBA: NBA, LeBron non cambierà il nome sulla maglia: “Resterà James” - SkySportNBA : NBA, LeBron non cambierà il nome sulla maglia: “Resterà James” - dchinellato : LeBron James è stato fondamentale nel convincere i giocatori #NBA che, quando si parla di temi sociali, non devono… -