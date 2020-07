Naya Rivera: il figlio dell'attrice di Glee riabbraccia suo padre (FOTO) (Di domenica 12 luglio 2020) Ryan Dorsey appena saputo della scomparsa di Naya Rivera è corso al parco nazionale per prendersi cura del figlio dell'attrice di Glee: ecco le FOTO. Il figlio di Naya Rivera ha riabbracciato il padre Ryan Dorsey dopo la tragica scomparsa di sua madre, l'attrice celebre per aver interpretato il ruolo di Santana nella serie tv Glee. Rivera aveva noleggiato una barca per fare un giro sul lago con suo figlio, ma stando alle testimonianze del piccolo, si sarebbe tuffata in acqua e non sarebbe più tornata in superficie. Il Daily Mail ha pubblicato le FOTO ... Leggi su movieplayer

LucasRanngel : Que triste esse caso da Naya Rivera :( - fanpage : Il messaggio di Heather Morris - zazoomblog : La maledizione di Glee per la polizia Naya Rivera è presunta morta: le foto delle ricerche - #maledizione #polizia… - TuttoQuaNews : RT @ilmessaggeroit: Naya Rivera: l'ombra di un uomo, le ricerche, i complotti, la petizione: il giallo (senza fine) dell'estate https://t.c… - xadorveniall : RT @artvsticstyles: questa immagine della madre di Naya rivera mi spezza letteralmente il cuore. Sua figlia scomparsa dà un giorno all’altr… -