Naya Rivera, ancora nessuna traccia della star di ‘Glee’: riprendono le ricerche nel lago Piru (Di domenica 12 luglio 2020) Riprenderanno oggi nel lago Piru, in California, le operazioni di ricerca di Naya Rivera. La star americana della serie tv ‘Glee‘ è scomparsa lo scorso 8 luglio durante una gita in barca. Le autorità temono che l’attrice di 33 anni sia annegata nel lago, ma ancora non è stata trovata nessuna traccia del corpo. Suo figlio di 4 anni è stato trovato solo sulla barca presa a noleggio: indossava un giubbotto di salvataggio e ha riferito agli investigatori che lui e sua madre erano andati a nuotare e che era tornato sulla barca, mentre Naya “non è mai uscita dall’acqua”. Nella serie Glee, la 33enne attrice ha interpretato il ruolo ... Leggi su ilfattoquotidiano

Naya Rivera - il corpo dell’attrice potrebbe non essere ritrovato - ecco perché Naya Rivera , a tante ore dalla scomparsa si teme ormai il peggio Naya Rivera una delle attrici di Glee, è scomparsa proprio qualche giorno fa mentre era in vacanza con il figlio. Si trovava sulla barca al lago, da quel momento in poi si sono ...

, a tante ore dalla scomparsa si teme ormai il peggio una delle attrici di Glee, è scomparsa proprio qualche giorno fa mentre era in vacanza con il figlio. Si trovava sulla barca al lago, da quel momento in poi si sono ... Naya Rivera - la collega di Glee Heather Morris sul lago Piru : “Voglio aiutare nelle ricerche” (FOTO) Continuano senza sosta le ricerche di Naya Rivera , l’attrice di Glee misteriosamente scomparsa mentre si trovava in barca sul lago Piru in California insieme al figlioletto di 4 anni. In queste ore, l’attrice Heather Morris che ha ...

Continuano senza sosta le ricerche di , l’attrice di misteriosamente scomparsa mentre si trovava in barca sul in California insieme al figlioletto di 4 anni. In queste ore, l’attrice che ha ... Naya Rivera - presunta morta : il corpo potrebbe non essere trovato Il corpo di Naya Rivera non è ancora stato trovato e per la polizia è presumibile che sia morta, intanto i fan chiedono di allargare le ricerche. Fonte Instagram – @NayaRiveraL’attrice, trentatreenne, potrebbe ...

LucasRanngel : Que triste esse caso da Naya Rivera :( - l4vgxs : RT @believeinmusic_: Se leggo un’altra volta qualche americana complottista che dice che Lea Michele ha architettato la morte di Naya River… - starryngt_ : Quando dev’essere miserabile la vita dei paparazzi che sono andati a fotografare i familiari di Naya Rivera mentre… - agatarionalo1 : Fate davvero schifo prima scrivevate Doveva morire Lea Michele al posto di Naya Rivera ora addirittura accusate Lea… - mery_claire91 : Persone che accusano Lea Michele per la scomparsa di Naya Rivera. Ma cosa hanno nel cervello? -