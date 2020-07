Napoli, si fermano le Funicolari: gli orari garantiti (Di domenica 12 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Anm informa che per la giornata di domani, 13 luglio, le Organizzazioni Sindacali CGIL – CISL – UIL – UGL hanno proclamato uno sciopero del Trasporto Pubblico Locale di 4 ore che interesserà i soli impianti delle Funicolari di Napoli. L’eventuale interruzione del servizio verrà gestita nel rispetto delle fasce di garanzia con le seguenti modalità: Funicolari Centrale, Chiaia e Montesanto: Ultima corsa mattinale ore 10.40 Prima corsa pomeridiana ore 15.20 Le motivazioni dello sciopero sono da rintracciare nell’applicazione dell’accordo relativo alle carenze di organico su impianti ... Leggi su anteprima24

Caserta24ore : Napoli. De Luca e De Magistris fermano 'Saldi' in Campania - lightmoon972 : RT @mattinodinapoli: Lunedì sciopero di quattro ore: a Napoli si fermano le funicolari - Leonard47632104 : RT @mattinodinapoli: Lunedì sciopero di quattro ore: a Napoli si fermano le funicolari - mattinodinapoli : Lunedì sciopero di quattro ore: a Napoli si fermano le funicolari - GazzettinoL : Chiusura in calo per la Borsa di Milano. Il Ftse Mib ha perso lo 0,57% Serie A, Fiorentina-Cagliari 0-0: i viola s… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli fermano

Napoli Fanpage.it

Un gol per ritrovare il sorriso. Un gol per l’Italia di Mancini. Un gol per accendere un calciomercato che lo vedrà inevitabilmente protagonista. E’ una rete bellissima e piena di significati, quella ...Insieme. Per scardinare il fortino di Gattuso. Per portare il Milan ancora più in alto. Ibra e Rebic pronti ad una maglia da titolare nella sfida di questa sera contro il Napoli. Ibra e Rebic sono and ...