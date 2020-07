Napoli-Milan, Theo Hernandez show: sinistro al volo, il gol dello 0-1 (VIDEO) (Di domenica 12 luglio 2020) Il Milan è in vantaggio. Nel posticipo della trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020 i rossoneri trovano la rete dello 0-1 in casa del Napoli grazie ad una bella azione organizzata sulla destra, con Rebic che mette la palla al centro e Theo Hernandez rifinisce con un sinistro al volo che spacca la porta. Di seguito il VIDEO del gol. Leggi su sportface

