Napoli-Milan: Mertens trova il gol, palla sotto le gambe di Donnarumma (VIDEO) (Di domenica 12 luglio 2020) Assist di Callejon e gol di Mertens con palla sotto alle gambe di Donnarumma. Al 60′ minuto di Napoli-Milan i partenopei vanno in vantaggio grazie alla rete del solito attaccante belga. Classico assist di Callejon dalla destra per la battuta di prima intenzione di Mertens leggermente deviata dalla difesa rossonera. Una deviazione che beffa Donnarumma con la palla che termina in rete passando sotto le gambe del portiere classe 1999. Leggi su sportface

Napoli-Milan - Ibrahimovic infuriato dopo il cambio : scaglia una bottiglietta Il Milan è sotto. Nel posticipo contro il Napoli, valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, i padroni di casa ribaltano la partita grazie alle reti di Di Lorenzo e Dries Mertens con responsabilità non ...

Il Milan è sotto. Nel posticipo contro il Napoli, valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, i padroni di casa ribaltano la partita grazie alle reti di Di Lorenzo e Dries Mertens con responsabilità non ... LIVE - Napoli-Milan 2-1 (20' Hernandez - 34' Di Lorenzo - 59' Mertens) : doppio cambio per Gattuso PREMI F5 per aggiornare la pagina e seguire il LIVE 65' - doppio cambio nel Napoli: escono Fabian e Lobotka, dentro Elmas e Demme 64' - LEAO! Buona giocata dell'attaccante del Milan.

Live Napoli-Milan 2-1 Mertens-gol - assist di Callejon Continuare la striscia positiva del post covid con il difficile compito di arrivare al top all'8 agosto per la sfida al Barcellona. Questa la doppia missione del Napoli al San Paolo contro il...

