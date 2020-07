Napoli-Milan, le formazioni ufficiali: fuori Demme, c’è Callejon (Di domenica 12 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Tutto pronto per il big match delle ore 21:45 allo stadio San Paolo. Il Napoli non vuole fermarsi, ma trova un Milan in ottima forma con 13 punti conquistati nelle ultime 5 partite. Gennaro Gattuso sfida il suo passato e si affida ai suoi uomini migliori. Dopo il turnover di Marassi, infatti, torna Koulibaly dopo la squalifica, così come ci saranno dal primo minuto Di Lorenzo, Zielinski e Callejon. Pioli lancia Zlatan Ibrahimovic dal 1′ che affiancherà Rebic in attacco. Le formazioni ufficiali: Napoli, 4-3-3: Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. Milan, 4-3-1-2: Donnarumma; ... Leggi su anteprima24

