Napoli-Milan, Gattuso show: il tecnico afferra il pallone al volo (FOTO) (Di lunedì 13 luglio 2020) Gennaro Gattuso riesce a regalare spettacolo anche dalla panchina. Durante Napoli-Milan, il tecnico dei partenopei si è esibito in una “presa plastica” che è stata prontamente immortalata dalle telecamere e condivisa sul web scatenando subito le ironie dei social. Divertenti anche i volti di giocatori e componenti dello staff alle spalle di Gattuso, tutti intenti ad “ammirare” le gesta dell’allenatore. Da notare gli sguardi dalla panchina 😂 #Gattuso pic.twitter.com/QjwSwgB0Oi — Valentina Clemente (@SailV) July 12, 2020 Leggi su sportface

acmilan : ??? 'We need to produce a big performance' ??? 'Dobbiamo fare una grande prestazione' ??? Hot takes from the Coach… - acmilan : ??? #NapoliMilan: Devils in Naples ?? Guarda la Top 5 dei gol rossoneri a Napoli ? Vota il più bello su… - SofaScoreBR : Cristiano Ronaldo na Serie A em 2020: ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorentin… - LorenzoLasagni : RT @MilanNewsit: Napoli, Gattuso a Sky: 'L'emozione era tanta, il Milan mi ha fatto diventare uomo' - sportli26181512 : Pioli: 'Sempre in partita anche contro i più forti. La rabbia di Ibra? È normale...': Pioli: 'Sempre in partita anc… -