Napoli-Milan 2-2, le pagelle: grande prova, ma poca concretezza sotto porta. Male Callejon, i cambi non incidono (Di domenica 12 luglio 2020) Ospina 6 - Difficile fare meglio sulla botta di Theo Hernandez, poi viene spiazzato sul rigore. Per il resto il Milan non lo impensierisce, ma sbaglia il rilancio che porta al rigore. Leggi su tuttonapoli

acmilan : ??? 'We need to produce a big performance' ??? 'Dobbiamo fare una grande prestazione' ??? Hot takes from the Coach… - acmilan : ??? #NapoliMilan: Devils in Naples ?? Guarda la Top 5 dei gol rossoneri a Napoli ? Vota il più bello su… - SofaScoreBR : Cristiano Ronaldo na Serie A em 2020: ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorentin… - MilanNewsit : Napoli, Gattuso a Sky: 'L'emozione era tanta, il Milan mi ha fatto diventare uomo' - tuttonapoli : Napoli-Milan 2-2, le pagelle: grande prova, ma poca concretezza sotto porta. Male Callejon, i cambi non incidono -