Napoli-Milan 2-2, Gattuso: “Grande emozione sfidare i rossoneri” (Di lunedì 13 luglio 2020) “L’emozione è stata grande. Per la prima volta ho affrontato una squadra che mi ha permesso di vincere e di diventare un uomo. Le sensazioni provate sono state tante”. Queste le dichiarazioni di Gennaro Gattuso dopo il pareggio per 2-2 tra il suo Napoli e la sua ex squadra, il Milan. L’allenatore partenopeo non è soddisfatto della freddezza in zona rete: “Quando creiamo, dobbiamo fare gol – ha spiegato ai microfoni di Sky Sport – Giochiamo tantissimi palloni ma sbagliamo tanto sotto porta. Dobbiamo migliorare sotto questo aspetto. Ma sono contento della crescita della squadra. Ci hanno criticato per l’atteggiamento attendista e per aver lasciato campo agli avversari, ora stiamo provando a fare qualcosa di diverso ma non siamo ancora perfetti”. Poi sul ... Leggi su sportface

Napoli-Milan 2-2 : il commento di Mauro Suma del pareggio al San Paolo (VIDEO) La gioia, lo sconforto e alla fine il sollievo. Altalena delle emozioni per Mauro Suma e per il suo Milan che al San Paolo di Napoli pareggiano una bella partita che vale un punto per entrambe. Vantaggio di Theo Hernandez, poi il capovolgimento a ...

Milan - buon pareggio contro il Napoli : il Sassuolo però ora ci crede Il Milan continua a ben figurare e impone il pareggio al Napoli nel posticipo del San Paolo. Un 2-2 che dice tanto sul momento dei rossoneri, che però non possono godersela più di tanto. La lotta per l'Europa League, nonostante ...

Napoli-Milan - le pagelle degli azzurri. Mertens è il migliore - bene Koulibaly Napoli-Milan si affrontano nella sfida valevole perla giornata numero 32 del campionato italiano di Serie A. Ecco le pagelle degli azzurri Ospina 6: Non ha responsabilità sui goal del Milan. Non deve compiere grossi interventi. Koulibaly 6.5: ...

