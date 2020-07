Napoli, Ivan Zazzaroni sul caso del tifoso insultato dall’Atalanta: “Dire ‘terrone’ a qualcuno del sud è considerato un reato” (Di domenica 12 luglio 2020) Nel suo editoriale per il Corriere dello Sport, il direttore Ivan Zazzaroni ha parlato dell’episodio del dirigente atalantino che ha dato del ‘terrone’ a un ragazzo che aveva provocato Gian Piero Gasperini. “Gasperini aveva risolto tutto dandogli giustamente del cogli**e, e sarebbe stato sufficiente. Ora, dire ‘terrone’ a qualcuno del sud è considerato un reato poiché cela un carattere offensivo e denigratorio. Un tesserato ha il dovere morale di attenersi a dei codici di comportamento differenti da quelli che osserveremo al bar con gli amici dopo un paio di birre”. Anche La Gazzetta dello Sport si è interessata all’accaduto. “E se il Gasp, nel rispondere, si è limitato a un ‘fatti un giro’, il dirigente ha decisamente ... Leggi su calciomercato.napoli

