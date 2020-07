Napoli, infortunio per Griezmann: potrebbe saltare il ritorno di Champions (Di domenica 12 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBarcellona – Arrivano notizie poco confortanti in casa Barcellona. Nel corso dell’ultima gara di campionato contro il Valladolid, Antoine Griezmann ha subito un infortunio che lo terrà fuori da qui alla fine della Liga. Secondo quanto rilevato dagli esami, l’ex Atletico Madrid ha riportato un “infortunio muscolare al quadricipite della gamba destra”. Il francese non giocherà quindi contro Osasuna ed Alavese ma, come riporta in giornata il Mundo Deportivo, i catalani sperano almeno di ritrovarlo per la gara di Champions League al Camp Nou contro il Napoli, in programma per l’8 agosto prossimo. Fu proprio il classe 1991 a siglare la rete del definitivo 1-1 al San Paolo, nel match d’andata, rispondendo ... Leggi su anteprima24

