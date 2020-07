Napoli, il sindaco consegna al prof. Tarro la medaglia della città (Di domenica 12 luglio 2020) “Ho fatto gli auguri al prof. Giulio Tarro per il suo compleanno. Gli ho anche consegnato la medaglia della città per il contributo che egli ha dato nella sua carriera, con professionalita’ e umanita’, per la cura e la ricerca delle malattie infettive. Anche in questi giorni non ha fatto mancare, sul covid19, il suo punto di vista, sempre con rigore scientifico e competenza, con il buon senso che spesso scarseggia di questi tempi”. Così il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris. L'articolo Napoli, il sindaco consegna al prof. Tarro la medaglia della città proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

Sindaco Castel di Sangro : “Accordo col Napoli di 6+6 anni. Quattro amichevoli in ritiro Il Sindaco di Castel di Sangro ha parlato di accordo col Napoli di 6 anni più eventuali altri 6. L'esordio con il Castel di Sangro , poi con le abruzzesi e un internazionale L'articolo Sindaco Castel di Sangro : “Accordo col Napoli ...

Il di di ha parlato di accordo col di 6 anni più eventuali altri 6. L'esordio con il di , poi con le abruzzesi e un internazionale L'articolo di : “Accordo col ... Napoli - il vicesindaco della Città metropolitana passa a Italia Viva Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – Le voci, come anticipato da Anteprima 24, circolavano già da tempo. Ora è ufficiale: il vicesindaco della Città metropolitana , Francesco Iovino abbraccia Italia Viva . Lunedì ...

Tempo di lettura: < 1 minuto – Le voci, come anticipato da Anteprima 24, circolavano già da tempo. Ora è ufficiale: il Città , Francesco Iovino abbraccia . Lunedì ... Sindaco Castel di Sangro : "Contratti definiti per il ritiro del Napoli - ci sono le possibili date" Angelo Caruso, Sindaco di Castel di Sangro, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi su quello che dovrebbe essere il prossimo ritiro del Napoli di Gattuso: "La notizia è stata accolta con grande entusiasmo, da tif ...

Ettore_Rosato : A Napoli con @iovino_f, vice sindaco della Città Metropolitana, entrato a far parte del gruppo di @ItaliaViva. Il n… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Coronavirus, positivi 28 immigrati sui 70 sbarcati al porto di Roccella… - sudreporter : #Napoli, il sindaco @demagistris consegna medaglia della città al virologo 'eretico' @TarroGiulio che tuona contro… - TuttoQuaNews : RT @mattinodinapoli: Napoli, il compleanno del professore Tarro: dal sindaco la medaglia della città - cronachecampane : Napoli: il sindaco de Magistris consegna al professor Tarro la medaglia della città -