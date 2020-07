Napoli, i convocati per la sfida contro il Milan: assente un attaccante (Di domenica 12 luglio 2020) Il terreno del San Paolo sarà teatro di Napoli-Milan, sfida valevole per la 32a giornata del campionato di Serie A. Non un incontro qualsiasi per il valore di ambo le formazioni e per la posta in palio, che va oltre i semplici tre punti. Una vittoria permetterebbe di restare in scia al quinto posto, attualmente occupato dalla Roma, e staccarsi dall'ottavo posto che precluderebbe la possibilità di qualificarsi alla prossima edizione dell'Europa League. ? I convocati di #NapoliMilan ?... Leggi su 90min

Napoli - i convocati di Gattuso per il Milan : non c'è Llorente Napoli - Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso ha convocato 24 calciatori per la sfida al Milan di questa sera, ore 21.45 al San Paolo. Ancora fuori dalla lista azzurra l'attaccante Fernando Llorente .

