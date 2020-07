Napoli, i convocati di Gattuso per la sfida con il Milan (Di domenica 12 luglio 2020) Napoli-Milan questa sera al San Paolo alle ore 21.45 per la 32esima giornata di Serie A. Ecco di seguito la lista dei convocati diramata da Gennaro Gattuso. I convocati: Meret, Ospina, Karnezis, Di Lorenzo, Luperto, Mario Rui, Ghoulam, Manolas, Maksimovic, Hysaj, Koulibaly, Allan, Demme, Zielinski, Elmas, Younes, Fabian Ruiz, Lobotka, Callejon, Lozano, Insigne, Mertens, Milik, Politano. L'articolo Napoli, i convocati di Gattuso per la sfida con il Milan proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

