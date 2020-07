Napoli, Gattuso: «Rigore? Non rispondo. Emozionante sfidare il Milan» (Di lunedì 13 luglio 2020) Gennaro Gattuso ha commentato la sfida di Serie A contro il Milan: le dichiarazioni dell’allenatore del Napoli Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato al termine della sfida del San Paolo contro il Milan. PRESTAZIONE – «Non fatemi domande sul Rigore perché non rispondo. Parliamo della partita che abbiamo giocato. Per giocare a calcio le mani sono importanti. Non posso pensare che un giocatore sistematicamente deve giocare con le mani dietro la schiena, è un altro stop. Quest’anno c’è il record di rigori per falli di mano, bisogna rivedere questa regola. Chi ha giocato a calcio sa che le mani non si possono mettere dietro la schiena. E’ un discorso di cui si parla 2-3 volte ... Leggi su calcionews24

