Napoli e Milan non si fanno male, parità al San Paolo. I rossoneri chiudono in 10 (Di domenica 12 luglio 2020) Napoli e Milan si affrontano al San Paolo in una delle gare più interessanti della giornata numero 32 del campionato italiano di Serie A. I partenopei vogliono confermare quanto di buono hanno fatto nel corso della gestione Gattuso. I rossoneri, dopo la vittoria con la Juventus, sono alla ricerca di un altro risultato di prestigio. Lo spettacolo è assicurato. INGRESSO IN CAMPO DELLE SQUADRE - Napoli-Milan è una partita molto sentita soprattutto per Gennaro Gattuso. Il coach calabrese, in... Leggi su 90min

acmilan : ??? 'We need to produce a big performance' ??? 'Dobbiamo fare una grande prestazione' ??? Hot takes from the Coach… - acmilan : ??? #NapoliMilan: Devils in Naples ?? Guarda la Top 5 dei gol rossoneri a Napoli ? Vota il più bello su… - SofaScoreBR : Cristiano Ronaldo na Serie A em 2020: ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorentin… - DilectisG : RT @Spazio_Napoli: - MundoNapoli : Napoli-Milan 2-2: il tabellino -