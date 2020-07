Napoli, de Magistris consegna a Giulio Tarro la medaglia della città (Di domenica 12 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha consegnato al medico e virologo siciliano Giulio Tarro la medaglia della città per “il contributo che egli ha dato nella sua carriera, con professionalità e umanità, per la cura e la ricerca delle malattie infettive”. A solo pochi giorni dal 82esimo compleanno del medico, avvenuto lo scorso 9 luglio, il sindaco metropolitano ha così voluto premiare Tarro. Il virologo, già noto al grande pubblico per i suoi lavori nel settore sanitario è tornato alla ribalta, negli ultimi tempi, in occasione dell’emergenza coronavirus in Italia per le sue esternazioni contrarie ad alcuni indirizzi ... Leggi su anteprima24

