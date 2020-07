Multa e patente ritirata all’interista Brozović. Non ha rispettato il rosso e ha fallito l’alcoltest (Di domenica 12 luglio 2020) Semaforo rosso non rispettato e alcoltest fallito, così è stato Multato ed è stata ritirata la patente a Marcelo Brozović, centrocampista croato dell’Inter, di 27 anni. Il calciatore è stato fermato mentre stava sfrecciando intorno a Porta Genova, a Milano, a bordo della sua Rolls Royce Cullinan quando è stato fermato dai carabinieri. Il giocatore è stato quindi Multato per non aver rispettato il codice della strada e gli è stata ritirata la patente dopo aver fallito l’alcoltest. Inoltre, è scattata una sanzione anche per la targa della macchina, dato che il giocatore non aveva provveduto a cambiarla con una italiana nonostante ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Multa patente Senza patente e moto priva di assicurazione, maxi multa per 16enne AgrigentoOGGi.it Inter, Brozovic nei guai: patente ritirata dopo alcoltest

Nella notte tra venerdì 10 luglio e sabato 11 luglio una pattuglia dei carabinieri ha fermato il centrocampista dell’Inter Marcelo Brozovic, che dopo esser risultato positivo all’alcoltest hanno ...

Brozovic, patente ritirata: passa col rosso sulla Rolls Royce, ed è positivo all'alcoltest

Milano, 12 luglio 2020 - Un rosso che decisamente non ci voleva per Marcelo Brozovic. Ma in questo caso il calcio non c'entra: il centrocampista croato l'ha combinata grossa non in campo ma per strada ...

