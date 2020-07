MOVIOLA Napoli-Milan: Saelemaekers espulso per doppia ammonizione (Di domenica 12 luglio 2020) Termina anzitempo la prova di Alexis Saelemaekers in Napoli-Milan. Al minuto 87 arriva un cartellino rosso per somma di ammonizioni per il laterale dei rossoneri. Subentrato nella ripresa al posto di uno spento Paquetà, Saelemaekers ha disputato una buona gara prima di prendersi una ingenua doppia ammonizione nei minuti finali. Prima per un fallo tattico a centrocampo, poi per un duro intervento ai danni di Elmas sulla trequarti. Inevitabile e giusto il doppio giallo estratto da La Penna. Leggi su sportface

MOVIOLA – Napoli-Milan - Theo Hernandez su Milik rischia il rosso : La Penna lo grazia Episodio da MOVIOLA nel corso del secondo tempo di Napoli-Milan , match valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Partita viva e vibrante sul 2-2 con i padroni di casa che provano a segnare la rete del 3-2 e ...

MOVIOLA Napoli-Milan : fallo di Maksimovic su Bonaventura - per La Penna è rigore fallo di Maksimovic e al 71′ è rigore per il Milan. Episodio da MOVIOLA nella parte finale del match del San Paolo dove i rossoneri conquistano un importante calcio di rigore per un fallo di Maksimovic . Unica sbavatura ...

MOVIOLA Napoli Milan : l'episodio chiave del match L'episodio chiave del match valido per la 32ª giornata di Serie A 2019/20: MOVIOLA Napoli Milan L'episodio chiave della MOVIOLA del match tra Napoli e Milan, valido per la 32ª giornata della Serie A 2019/20. Dirige la ...

Moviola Napoli-Milan, giusto fischiare il rigore su Bonaventura

La Penna fischia il penalty nel secondo tempo al Milan che permette ai rossoneri di trovare il pareggio per 2-2 al San Paolo. Appare netto il rigore per il Milan nonostante le proteste del Napoli: Ma ...

