Motosega e citazione del Trono di Spade, Haaland versione boscaiolo: i compagni lo deridono [FOTO] (Di domenica 12 luglio 2020) Bomber di professione, boscaiolo nel tempo libero. Erling Braut Haaland ha postato una simpatica FOTO che lo ritrae intento a tagliare la legna in vista dell’inverno. Il calciatore, vestito da boscaiolo e armato di Motosega, ha allegato una famosa citazione del Trono di Spade all’immagine: “l’inverno sta arrivando”. I compagni del Borussia Dortmund hanno colto al volo l’occasione per deriderlo: chi si è limitato solo a commentare con faccine in lacrime, chi ne ha criticato i look e chi, soprattutto, gli ha fatto notare che per l’inverno mancano ancora diversi mesi! L'articolo Motosega e citazione del Trono di Spade, ... Leggi su sportfair

