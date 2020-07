Morten Thorsby, il Greta Thunberg della A: in campo con la Samp, poi a raccogliere rifiuti con gli ambientalisti. Il suo arrivo? Dalla Norvegia in Italia con l’auto elettrica (Di domenica 12 luglio 2020) Lo chiamano il Greta Thunberg della Serie A. D’altronde la sua passione per l’ecologia è un affare serio: quando l’anno scorso è stato chiamato per giocare nella Sampdoria, Morten Thorsby ha scelto di venire Dalla Norvegia alla Liguria in auto elettrica, non in aereo. “Ha una sensibilità per l’ambiente molto forte – dichiara a ilfattoquotidano.it Pietro Ienca, presidente dell’associazione Trip in your shoes – quando sui nostri canali social ho postato le foto dei rifiuti, Thorsby mi ha contattato subito, per offrirsi di dare una mano a pulire”. Detto, fatto: scarpe da trekking e via, direzione le montagne del levante genovese, ... Leggi su ilfattoquotidiano

Morten Thorsby Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Morten Thorsby