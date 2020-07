Minacce razziste a Wilfred Zaha: “Meglio se non segni, negro, sennò verrò a casa tua” (Di domenica 12 luglio 2020) L’attaccante del Crystal Palace, Wilfred Zaha è stato oggetto di Minacce xenofobe su Twitter da parte di alcuni sostenitori dell’Aston Villa, contro cui oggi la sua squadra sarà impegnata. Lo ha denunciato lui stesso sul social con un post in cui scrive: “Questo il risveglio” e pubblica alcuni post discriminatori, tra cui uno con immagini dei seguaci del Ku Klux Klan. In un altro gli viene detto: “è meglio che non segni domani nero, altrimenti verrò a casa tua vestito da fantasma”. Woke up to this today. pic.twitter.com/Zal0F96htJ — Wilfried Zaha (@wilfriedZaha) July 12, 2020 L'articolo Minacce razziste a Wilfred Zaha: ... Leggi su ilnapolista

Ultime Notizie dalla rete : Minacce razziste "Via le parole razziste e sessiste", lo Scarabeo rivede le sue regole La Repubblica Bologna, aggressione con insulti razzisti. Per lui è il trentesimo arresto

Bologna, 11 luglio 2020 - “Negro di m...., ti ammazzo”. “Ti aspetto fuori e ti uccido”. Insulti razzisti, minacce e spinte rivolti al vigilante che lo aveva colto con le mani nel sacco in un supermerc ...

Germania, aumentano i reati razzisti dell’estrema destra

Oltre 22.300 reati con movente di estrema destra: il 10% in più del 2018. È l’inquietante cifra dell’ondata di razzismo fotografata nel rapporto annuale sui delitti politici pubblicato ieri dall’Uffic ...

