Milano, venditore di rose gettato nel Naviglio da due 25enni (Di domenica 12 luglio 2020) commenta Un gesto del tutto immotivato e senza preavviso. Con queste parole un bengalese di 55 anni ha descritto l'aggressione subita nella notte tra sabato e domenica. L'uomo, un venditore di rose, ... Leggi su tgcom24.mediaset

repubblica : Venditore di rose insultato e spinto nell'acqua della Darsena: salvato dai passanti, si cercano gli aggressori [di… - Corriere : Milano, venditore di rose buttato in acqua nella Darsena - SkyTG24 : #Milano, venditore di rose bengalese spinto nel Naviglio - FPugliaVE : RT @eccapecca: Rose e cose ... #razzismo #odio #Milano Navigli - s_tamburini : L'Italia del Ku Klux Klan. A Milano hanno buttato nel naviglio un venditore di rose del Banglades, senza motivo -

Un venditore di rose di 55 anni, nato in Bangladesh, è stato spinto nel Naviglio a Milano da due ragazzi di circa 25 anni che poi si sono allontanati. L’episodio è avvenuto questa notte alle 2.20 circ ...Milano, 12 luglio 2020 - Folle aggressione nella notte alla Darsena. Un cinquantacinquenne di origine bengalese, in zona movida per vendere rose ai ragazzi che affollavano l'area dei Navigli, è stato ...