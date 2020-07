Milan, i convocati di Pioli per la trasferta contro il Napoli (Di domenica 12 luglio 2020) Stefano Pioli ha reso noti i 23 convocati che sono partiti per la trasferta che vedrà il Milan impegnato a Napoli in occasione del 32° turno del campionato di Serie A 2019/2020. Le due compagini scenderanno in campo nel posticipo domenicale alle ore 21.45 di domenica 12 luglio, i rossoneri dopo le vittorie su Lazio e Juventus continuano ad inseguire l’Europa. Di seguito i nomi dei convocati. convocati PORTIERI: Begović, G. Donnarumma, Soncin. DIFENSORI: Calabria, Conti, Gabbia, Hernández, Kjaer, Laxalt, Romagnoli. CENTROCAMPISTI: Bennacer, Biglia, Bonaventura, Brescianini, Calhanoglu, Kessie, Krunić, Paquetá, Saelemaekers. ATTACCANTI: Ibrahimović, Leao, Maldini, Rebić. Leggi su sportface

