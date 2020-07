Milan, Bergomi: “Su Rangnick non dobbiamo essere ingenerosi” (Di lunedì 13 luglio 2020) Pioli non pensa al suo futuro e a Sky Calcio Club, nell’immediato post partita di Napoli-Milan, si accende il dibattito. Il nome, ovviamente, è quello di Ralf Rangnick che con tutta probabilità prenderà il posto di Stefano Pioli al termine di questa stagione. A tal proposito Fabio Caressa ironizza sul fatto che Rangnick arrivi a Milano con l’ambizione di ricoprire un doppio ruolo inedito in Italia, ovvero tecnico e manager con ampie decisioni sul mercato. Una figura definita da Caressa come “mitologica” con corpo da tecnico e testa da manager. “Su Rangnick, però, non dobbiamo essere ingenerosi. È un ottimo professionista“, la risposta di Bergomi in mezzo allo scetticismo dello studio ... Leggi su sportface

Bergomi: "Ho un consiglio per Callejon. Avete visto cosa sta facendo Gattuso?"

L'ex difensore Giuseppe Bergomi, dagli studi di Sky Sport, ha detto la sua sul futuro dell'esterno spagnolo del Napoli. Giuseppe Bergomi, ex difensore dell'Inter e della Nazionae Italiana, oggi opinio ...

SKY - Bergomi: "Callejon? Fossi in lui resterei un altro anno al Napoli, il club ha dato un'apertura"

