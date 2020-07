Migranti, si cerca un'altra nave quarantena per accogliere i positivi tra la Calabria e la Sicilia (Di domenica 12 luglio 2020) si cerca una nuova nave quarantena . Contatti sono in corso, a quanto si apprende, tra Viminale e Protezione civile per mettere a disposizione un'altra nave, oltre a quella dislocata a Porto Empedocle,... Leggi su leggo

