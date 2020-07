Migranti: Santelli, situazione esplosiva (Di domenica 12 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 12 LUG - "I 28 Migranti positivi al Covid-19 arrivati ieri a Roccella Jonica confermano gli enormi rischi connessi agli sbarchi di persone che arrivano da Paesi in cui l'epidemia è ... Leggi su corrieredellosport

La Presidente della Regione Calabria ha diramato una nota stampa. La Presidente della Regione Calabria Jole Santelli, di Forza Italia, ha diffuso oggi una nota per commentare quanto sta avvenendo in q ...AMANTEA (COSENZA) – Cittadini di Amantea in rivolta per l’arrivo di un pullman di 28 immigrati, di cui 13 positivi al Covid-19. I cittadini del Bangladesh sono stati trasferiti da Roccella Jonica (LEG ...