Migranti, Santelli a Conte “Governo intervenga o vieterò gli sbarchi” (Di domenica 12 luglio 2020) CATANZARO (ITALPRESS) – “Negli ultimi giorni, sono stati registrati, come noto, diversi sbarchi di immigrati sulle coste della Regione Calabria. Tali sbarchi non possono, all’evidenza, essere affrontati con le ordinarie misure, attesa la situazione di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus COVID-19 che, sebbene si sia ridotta nelle sue dimensioni, non può dirsi affatto superata. Solo nella giornata di ieri, ben 27 Migranti, sbarcati nel porto di Roccella, sono risultati positivi ed altri, probabilmente, si positivizzeranno nei prossimi giorni”. Lo scrive il presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, in una lettera al premier Giuseppe Conte.“Chiedo, pertanto, al Governo di intervenire, adottando misure volte ad evitare che gli immigrati vengano gestiti, da un punto di vista ... Leggi su ildenaro

