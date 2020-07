Migranti, Salvini: 'Il governo spalanca i porti anche con il coronavirus' (Di domenica 12 luglio 2020) commenta Il leader della Lega Matteo Salvini, commentando le proteste nel Cosentino per l'arrivo di alcuni Migranti positivi al Covid-19, afferma: 'porti spalancati, immigrati positivi al virus ma ... Leggi su tgcom24.mediaset

Caro Salvini, annunciando che la Lega prenderà la sede storica ... E che oggi sarebbero, e sono, coerentemente dalla parte dei migranti e non certo dei confini della patria e mai avrebbero detto prima ...AGI - Oltre 200mila casi di Covid-19, al mondo, per tre giorni consecutivi. I numeri dell'Oms sulla diffusione dell'epidemia nel mondo fanno scattare nuovamente l'allerta anche in Italia.