Migranti: raffica di sbarchi. Protesta in Calabria per arrivo di positivi al coronavirus (Di domenica 12 luglio 2020) Sono sbarcati a Roccella Jonica, sono 13 pakistani, al momento asintomatici. La task force dell'Asp di Cosenza ha avviato i protocolli e sta gestendo in loco il focolaio dei Migranti. La governatrice ... Leggi su tg.la7

