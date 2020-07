Migranti positivi in Calabria, Santelli: “Navi quarantena o blocco gli sbarchi” (Di domenica 12 luglio 2020) Migranti positivi in Calabria, è tensione ad Amantea Esplode la tensione in Calabria dopo lo sbarco di 70 Migranti avvenuto ieri, sabato 11 luglio, sulla costa jonica. 28 persone sono risultate positive al Coronavirus ed è stato deciso di trasferirle altrove in strutture ritenute più idonee. Tredici di loro sono state assegnate ad Amantea, in provincia di Cosenza, ma al loro arrivo decine di cittadini sono scesi in strada in segno di protesta. Attualmente il traffico sulla statale Ss18 risulta bloccato e alcune persone si sarebbero sdraiate sull’asfalto per chiedere di mandarli via. Sul posto sono arrivati i carabinieri. Il sindaco di Roccella Jonica cerca di rassicurare i suoi cittadini: “Situazione gestita al meglio, un dovere accogliere questa ... Leggi su tpi

SkyTG24 : Coronavirus Italia, ultime news: sbarcati a Roccella Jonica 28 migranti positivi. DIRETTA - LegaSalvini : ??A ROCCELLA JONICA SBARCATI 28 POSITIVI AL VIRUS. E ALTRI 791 SBARCHI A LAMPEDUSA AL COLLASSO ?? - Corriere : A Roccella Jonica sbarcati 28 positivi al coronavirus. Allarme anche a Lampedusa: 791 arrivi - ManfrediGuttad2 : RT @TwittGiorgio: 'Qui non vogliamo i positivi' Scoppia rivolta anti-migranti - marcomorini72 : RT @LegaSalvini: ROCCELLA JONICA, SBARCATI 28 MIGRANTI POSITIVI AL COVID -