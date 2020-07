Migranti positivi al Covid, Santelli a Conte: "Risposta rapida o blocco gli sbarchi" (Di domenica 12 luglio 2020) In Calabria sono arrivati alcuni Migranti positivi al Covid. E, mentre il sindaco di Roccella - la città dove sono sbarcati - sottolinea il dovere dell’accoglienza, la governatrice Santelli minaccia di bloccare gli sbarchi. Per la presidente della Regione Calabria l’unica soluzione è “la requisizione di unità navali, da dislocare davanti alle coste delle regioni italiane maggiormente interessate, a bordo delle quali potranno essere svolti i controlli sanitari sugli immigrati e in caso di positività la quarantena obbligatoria”.Santelli scrive al premier Giuseppe Conte che senza una Risposta rapida “non esiterò ad agire, vietando gli sbarchi ... Leggi su huffingtonpost

