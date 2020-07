Migranti, Musumeci a Lamorgese “Quali garanzie per sicurezza siciliani?” (Di domenica 12 luglio 2020) PALERMO (ITALPRESS) – “Apprendo che il ministro dell'Interno Lamorgese, dopo il nostro sopralluogo di ieri, sarebbe stata costretta a telefonare al sindaco di Lampedusa per rassicurarlo. Mi fa piacere perchè evidentemente ritiene, come in effetti è, di essere dalla parte del torto. Ma dovrebbe anche spiegare quale strategia intende adottare per garantire la sicurezza dei siciliani”. Lo afferma il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, che aggiunge: “Noi ieri abbiamo mandato su quell'Isola test sierologici e tamponi e domani imbarcheremo sempre verso le Pelagie una macchina per processare i tamponi in 20 minuti”. “A proposito – aggiunge – ci dica il ministro se sono stati utilizzati i tamponi prima di trasferire i Migranti da una parte all'altra ... Leggi su liberoquotidiano

PALERMO (ITALPRESS) – "Apprendo che il ministro dell'Interno , dopo il nostro sopralluogo di ieri, sarebbe stata costretta a telefonare al sindaco di Lampedusa per rassicurarlo. Mi fa piacere perchè evidentemente ritiene, ... Musumeci e l'emergenza "migranti" a Lampedusa ...

Migranti - Musumeci : «Lampedusa abbandonata dal governo e da un'Europa cinica e ipocrita» Ignorata dal governo, abbandonata dall'Europa, l'isola di Lampedusa – di nuovo meta di sbarchi di immigrati irregolari – si ritrova accanto solo la regione Sicilia. Lo conferma la presenza, sin da questa mattina, del ...

