Migranti, l'allarme di Jole Santelli: "Situazione esplosiva" (Di domenica 12 luglio 2020) La Presidente della Regione Calabria Jole Santelli, di Forza Italia, ha diffuso oggi una nota per commentare quanto sta avvenendo in questi ultimi giorni sulle coste della sua regione, meta di numerosi Migranti, alcuni dei quali sono stati anche trovati positivi al coronavirus. Santelli scrive:"I 28 Migranti positivi al Covid-19 arrivati ieri a Roccella Jonica confermano gli enormi rischi connessi agli sbarchi di persone che arrivano da Paesi in cui l'epidemia è ancora fuori controllo. Siamo stati facili profeti quando abbiamo avvertito il governo circa i pericoli relativi a un'immigrazione fuori controllo. Purtroppo, però, non abbiamo avuto ascolto e ora ci troviamo tutti a dover far fronte alle conseguenze di queste non scelte"Santelli poi ricorda gli sforzi fatti per ... Leggi su blogo

Ultime Notizie dalla rete : Migranti allarme Pronta altra nave quarantena: ora è allarme migranti positivi ilGiornale.it Migranti positivi al Covid, Gallo: «Pronti a decisioni forti nell'interesse dei calabresi»

Migranti positivi, Santelli lancia l’allarme: “Situazione esplosiva”

