Meteo MILANO: torna il SOLE, ma il CALDO resterà lontano (Di domenica 12 luglio 2020) Il Meteo su MILANO vedrà maggiore stabilità, ma in un contesto di clima decisamente gradevole che permarrà anche per i primi giorni della nuova settimana. Domenica 12: quasi sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 18°C a 28°C. Pressione atmosferica media: 1019 hPa, in aumento. Vento: in media da Est 12 Km/h, raffiche 35 Km/h. Zero Termico: circa 3800 metri. Lunedì 13: nubi sparse. Temperatura da 15°C a 27°C. Pressione atmosferica media: 1019 hPa, stazionaria. Vento: in media da Est 7 Km/h, raffiche 22 Km/h. Zero Termico: circa 3500 metri. Martedì 14: poco nuvoloso. Temperatura da 19°C a 28°C. Pressione atmosferica media: 1015 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Est 6 Km/h, raffiche 19 Km/h. Zero Termico: circa 3300 metri. Mercoledì 15: poco nuvoloso. Temperatura ... Leggi su meteogiornale

