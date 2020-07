METEO Italia: settimana gradevole con il SOLE, ma anche qualche TEMPORALE (Di domenica 12 luglio 2020) METEO SINO AL 18 LUGLIO 2020, ANALISI E PREVISIONE Il maltempo è ormai passato con il METEO che volge al bello sulle aree colpite. I temporali e i nubifragi, che hanno colpito il Nord Italia, sono derivati dall’intrusione della coda di un attivo impulso d’instabilità, sospinto da aria fresca nord-atlantica che è andata a scalzare quella molto più calda preesistente legata all’anticiclone. La coda del fronte tende a lambire i settori adriatici del Centro Italia, ma molto più attenuata, prima di sfilare via. La parte attiva del fronte scorre infatti sui Balcani. Al seguito della perturbazione, affluiscono correnti più fresche settentrionali, che saranno l’elemento caratteristico preponderante della nuova settimana. Ad inizio ... Leggi su meteogiornale

Meteo : CALO TERMICO - il CALDO starà lontano dall'Italia. Fino a quando?

Meteo Italia : verso la peggiore ONDATA DI CALDO d'Africa Si era parlato di luglio e alla fin fine non è stato un errore. Per chi ama il Meteo d'Estate, il Meteo rovente, il Meteo da canicola, eccoci qui. Ma qual è il motivo che porterà l'Anticiclone africano a ...

Meteo Italia sino al 22 luglio - dominio AFRICANO POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo FINO AL 22 luglio I modelli matematici di previsione sembra abbiano trovato la quadra: l'Anticiclone AFRICANO sarà il protagonista assoluto delle condizioni Meteo climatiche del periodo previsionale.

Il maltempo è ormai passato con il meteo che volge al bello sulle aree colpite. I temporali e i nubifragi, che hanno colpito il Nord Italia, sono derivati dall’intrusione della coda di un attivo impul ...

